فيما يواصل نزار التأهيل رنين مغناطيسي لثلاثي الأزرق

خضع ثنائي فريق الهلال عبد اللطيف بوي وإدريس إمبومبو لفحوصات طبية عبر الرنين المغناطيسي (MRI) بعد إصابتهم في مواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني، وقد منح قائد الهلال عبد اللطيف بوي راحة عن التدريبات فيما وضعت الوحدة الطبية برنامج تأهيل بدني خاص للمهاجم الكنغولي إدريس إمبومبو، وسيقابل متوسط الميدان شرف الدين شيبوب الطبيب صباح الثلاثاء لفحوصات طبية والخضوع لصورة أشعة مقطعية.

في حين يواصل اللاعب نزار حامد هذه الأيام تدريبات التأهيل وفقا للبرنامج الموضوع له بجمهورية مصر العربية، قبل العودة للسودان والانضمام لتدريبات الهلال.