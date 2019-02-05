النائب العام يكشف معلومات جديدة عن وفاة “المعلم أحمد”

كشف النائب العام، عمر أحمد محمد، معلومات جديدة عن التحريات في حادثة وفاة المعلم أحمد الخير عوض، بمنطقة خشم القربة، مبيناً أنه تم استجواب المعتقلين مع المرحوم، وبعض أفراد جهاز الأمن، والطبيب الذي أجرى التشريح.
وقال النائب العام في لقاء مع وفد نقابة المعلمين، يوم الثلاثاء، إن النيابة تسلمت التشريح المبدئي، وفي انتظار التقرير النهائي لمعرفة أسباب الوفاة.
وأشار بحسب الشروق – إلى أنه وجه وكلاء النيابة كافة بالاستعجال في التحريات، مؤكداً اختصاص النيابة العامة في المسائل الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وأضاف “التحقيقات التي تجريها الجهات الأخرى هي وفقاً لقوانين تنظر في مسائل لا علاقة لها بتسيير دفة التحريات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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