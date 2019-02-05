هامسيك يرحل عن صفوف نابولي

اخبار الخليج 365 365/أعلن السلوفاكي مارك هامسيك نجم نابولي الإيطالي موعد رحيله عن الفريق، خلال الفترة الحالية، على الرغم من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لصحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن قرار هامسيك بالرحيل عن نابولي، بات أمرًا شبه محسوم، حيث سينتقل إلى داليان يفانج الصيني، وذلك لإن سوق الانتقالات الشتوية مازال مفتوحًا في الصين.

وقال هامسيك، اليوم الثلاثاء: " سأرحل إلى داليان يفانج، إما غدًا أو بعد غد".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن هامسيك سيوقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع النادي الصيني مقابل 25 مليون يورو، وبراتب 9 ملايين يورو في الموسم.

هامسيك انضم إلى نابولي في عام 2007 قادمًا من صفوف نادي بريشيا الإيطالي.