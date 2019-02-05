ميسي يشارك في تدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو

السودان 365/ تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني في التدريب الأخير للفريق الكتالوني استعدادً لملاقاة ريال مدريد في ذهاب نهائي كاس ملك إسبانيا غدًا الأربعاء.
وتحوم الشكوك حول مدى فرص مشاركة ليونيل ميسي أمام ريال مدريد في الكلاسيكو غدًا الأربعاء، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها الساحر الأرجنتيني أمام فالنسيا الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.
وفي سياق متصل قال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين أنه سيقرر بعد التدريب الأخير للفريق اليوم الثلاثاء، إذا كان ميسي سيشارك في الكلاسيكو أم لا، ليرى هل سيستطيع ميسي استكمال التدريبات أم لا".
وشارك النجم الفرنسي عثمان ديمبلي أيضا في التدريب الأخير للفريق الكتالوني، ويعد هذا هو التدريب الثاني له رفقة الفريق بعد عودته من الإصابة.
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