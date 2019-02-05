تشامبرلين يعود من الإصابة ويدعم ليفربول أمام العملاق الألماني

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن عودة الإنجليزي أليكس أوكسيلد تشامبرلين لقائمة الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني والتي ستجمعهما ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واستعاد كلوب لاعب خط الوسط تشامبرلين الذي غاب عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها بقطع مزدوج في الرباط الصليبي أمام روما الإيطالي ضمن ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الريدز على روما بنتيجة 5-2.

وكانت أسفرت قرعة دور الـ16 من الشامبيونزليج التي أقُيمت ديسمبر الماضي بمدينة نيون السويسرية عن صدام ناري بين ليفربول وبايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن ليفربول خسر اللقب الأوروبي الموسم الماضي عقب خسارته أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-3 في المباراة النهائية.