نادي إنجليزي مهتم بضم "تريزيجيه"

السودان 365/كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام نادي فولهام الإنجليزي، بضم محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني وقاسم باشا التركي، وذلك بعد الأداء الجيد الذي يقدمه رفقة المنتخب وفريقه منذ بداية الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة «سبورت اكس» التركية فإن نادي فولاهام الإنجليزي يتابع تريزيجية، تمهيدا للتعاقد معه الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة ضم فولهام لتريزيجية الموسم المقبل، فسيتوجب عليه دفع 15 مليون يورو لقاسم باشا.

وشارك صاحب الـ24 عامًا رفقة قاسم باشا في 20 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا بداية الموسم الماضي معارًا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينضم إليهم بشكل كامل منتصف الموسم.