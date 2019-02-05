نفي خطاب الأوضاع الأمنية الاتحاد العربي يحدد موعد وصول الجزائري

أخطر الاتحاد العربي لكرة القدم، اتحاد الكرة، ونادي المريخ بموعد وصول بعثة نادي المولودية الجزائري إلى الخرطوم حيث ينتظر أن يحل منافس الأحمر بالعاصمة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة الدكتور حسن أبوجبل لـ(السوداني)، إن اتحاده تلقى بالأمس خطاب الاتحاد العربي وتم إبلاغ المسؤولين بالمريخ به.

ونفى أبو جبل في الوقت نفسه أن يكون اتحاده قد تسلم أي خطاب من الاتحاد العربي بشأن حقيقة الأوضاع الأمنية بالبلاد، وقال إن كل ما دار في هذا الجانب لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن كل الترتيبات الخاصة بالمباراة تمضي على قدم وساق.