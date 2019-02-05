الشروع في دعم (٦٠٠) ألف أسرة فقيرة إلكترونياً

بحثت وزیرة الضمان والتنمیة الاجتماعیة، وداد یعقوب، مع مدیر المرکز القومي للمعلومات، محمد عبدالرحیم، إمكانية الشروع الفوري في توزيع الدعم النقدي المباشر للأسر الفقیرة إلكترونياً عبر المصارف والبنوك لعدد یتجاوز الـ(٦٠٠) ألف أسرة.
ويشمل الدعم النقدي كل الأسر الفقيرة في ولايات السودان، منها ٧٩ ألف أسرة بولایة الخرطوم.
ووعد المرکز القومي للمعلومات بحسب الشروق – بوضع کل إمكانياته وقدراته الفنیة مع وزارة الضمان والتنمیة الاجتماعیة في تنفیذ الدعم النقدي المباشر للأسر الفقیرة عبر المصارف والبنوك.
وکانت الوزارة قد شرعت في توقیع عدد من الاتفاقیات مع البنوك والمصارف للبدء الفوري في توزیع الدعم للمستفیدین.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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