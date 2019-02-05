بالفيديو : فتاة سمراء تثير جدلاً كثيفاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول (فيفيان) محبوبة الفنان الكبير النور الجيلاني

أثارت فتاة من جنوب السودان جدلاً كثيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بظهورها على فيديو مصاحب لأغنية الفنان الكبير النور الجيلاني (أغنية فيفيان) الشهيرة الشي الذي ألمح إلى أن الفتاة هي المقصودة في الأغنية حيث ذهبت أغلب التعليقات إلى الغزل في جمالها وسمرتها حيث تحسر المعلقون على انفصال الجنوب الذي أبعد هذا الجمال من الشمال .

عدد من رواد مواقع التواصل نفوا علاقة الفتاة بالأغنية موضحين العديد من الأسباب التي تؤكد نفيهم حيث كتب أحدهم قائلاً (على فكره البت دي شفتها أكثر من مرة على الفيس بوك بتغني أغاني سودانية وسمعت عنها بالمهجر تقريباً في كندا ولكن ملاحظة النور الجيلاني لما غنى فيفيان كان يقصد بها حواء الجنوبية عامة ولما سئل عن فيفيان قال أقصد بها صديقتي).

وقال معلق آخر :(للعلم فقط هذه الأغنية غناها النور الجيلاني قبل حوالي 30 عاماً في صديقته فيفيان فليس من المعقول أن تكون هذه الفتاة هي نفسها فيفيان إن قلتم أنها ابنتها سيكون الأمر جائزاً لكن أن تكون هي نفسها فالأمر صعب التصديق).

بينما جاء معلق بمعلومات مدهشة عن فيفيان الحقيقية حيث أدعى بأن الفتاة (التي تغني لها الفنان الرائع النور الجيلاني والتي تنحدر من أب شمالي (شايقي) والأم جنوبية (دينكا) . وهي الآن ومن محاسن القدر من أقوى المرشحات للرئاسة في كندا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)