البشير: يناشد المجتمع الدولي بدعم إفريقيا الوسطي

ناشد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، المجتمع الدولي رعاية ودعم اتفاق السلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم بالخرطوم.

ودعا "البشير" لدى مخاطبته الاحتفال بهذه المناسبة وسط حضور كبير من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار والمنظمات، الشركاء إلى رعاية الاتفاق، فضلاً عن الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اتفاق السلام في السودان واتفاق السلام في دولة جنوب السودان، مجددا الدعوة للقادة والزعماء الأفارقة لبذل الجهود لتلافي النزاعات ودعم الاستقرار والسلام في القارة.

وأكد أن الاهتمام الدولي والإقليمي بالاتفاق يقف شاهداً على أن السلام خيار الشعوب وان الحروب تفضي إلى إعاقة التنمية والاستقرار وزعزعة الثقة بين الشعوب، وهنأ شعب إفريقيا الوسطى بالاتفاق وإنهاء الحرب وبناء السلام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مبيناً إن الاتفاق جاء تتويجاً للجهود التي تم بذلها من قبل الجميع، مؤكداً أن التجربة المشتركة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي تقف شاهداً على معالجة الأزمات وأكد دعم ومساندة السودان لتطبيق اتفاق السلام والمصالحة في إفريقيا الوسطى كما أكد دعم ومساندة السودان لكافة جهود السلام في القارة وفي الإقليم، لتنعم شعوبه بالسلام والاستقرار.

وعبر الرئيس البشير عن تقديره لأطراف النزاع في إفريقيا الوسطى على التحلي بالإرادة والروح الوطنية في تجاوز الخلافات والتوصل الى اتفاق السلام والمصالحة.

وأشار إلى أن التحدي أمام الجهود الدولية يكمن في استدامة السلام وتطبيق بنود الاتفاق من قبل الإطراف الموقعة ومقابلة احتياجاته، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستشكل تحديا للشعب في إفريقيا الوسطى.

وأوضح أن اللقاء المباشر بين أطراف النزاع مكنهم من مخاطبة انشغالاتهم ومعالجة الأمور بالحكمة.

وجدد الرئيس البشير التزام السودان بمبادرة السلام والتعايش السلمي وفض النزاعات في دول الجوار.

وقال إن الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في إفريقيا الوسطى يأتي تأكيدا للعزم والإرادة الجادة من الأطراف نحو التراضي وتتويجا لجهود القادة الأفارقة بشأن حل النزاعات بأيدٍ افريقية.