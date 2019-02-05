المنتخب يستبعد "حجازي" من معسكر الفراعنة

يدرس المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من معسكر الفراعنة المقبلة. ويأتي قرار أجيري من أجل منح بعض اللاعبين المحترفين، راحة بسبب ضغط المباريات الذي يعانون منه. ويعد حجازي من الركائز الأساسية لمنتخب مصر في الفترة الأخيرة، ويقدم مستوى مميز مع وست بروميتش. ويلعب منتخب مصر في معكسر مارس مباراتان وديتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس.

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