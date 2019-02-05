قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية الذي يتولى الإشراف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل اليوم الثلاثاء، إنه لم تتم مشاورته قبل القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقال فوتيل في جلسة بمجلس الشيوخ، "لم تجر استشارتي" في الوقت الذي اعترف فيه بأن ترامب أبدى علانية رغبة في الانسحاب من سوريا في مرحلة ما.
وجاء هذا الإعلان بينما حذر فوتيل من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا والعراق عقب انسحاب القوات الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس القيادة المركزية الأمريكية: ترامب لم يشاورني قبل قراره سحب القوات من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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