محمد صلاح خارج حسابات منتخب مصر الفترة القادمة

ينوي الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري إراحة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من معسكر شهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر في معكسر مارس مباراتان وديتان الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 ثم ودية نيجيريا المقرر لها 26 مارس.

ويرغب أجيري في إراحة محمد صلاح بسبب ضغط المباريات فى الدوري الإنجليزي حتى لا يتعرض اللاعب للإرهاق.