عباس يدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور أكبر في عملية السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين لن تشارك في أي مؤتمر للسلام مع إسرائيل، لا يتبنى المرجعيات الدولية للسلام، مشدداً على موقفه الرافض للوساطة الأمريكية لأي عملية سلام مقبلة.

وقال عباس، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، "لن نشارك في أي مؤتمر دولي لم يتخذ الشرعية الدولية أساساً له، ونحن لم نكلف أحداً بالتفاوض نيابة عنا، ونحن أصحاب الموقف الأول والأخير في القضية الفلسطينية ولا أحد ينوب عنا ولا أحد يتكلم باسمنا".

وأضاف، أن "أمريكا لم تعد مؤهلة وحدها للقيام بدور الوساطة لانحيازها لإسرائيل، وما اتخذته من قرارات مخالفة للقانون الدولي حول القدس واللاجئين وغيرها"، داعياً لعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدماً في طريق السلام.

وطالب عباس، الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء بلعب دور أكبر في عملية السلام إلى جانب مجلس الأمن، والاعتراف بدولة فلسطين لأن ذلك يساعد كثيراً في دفع عملية السلام إلى الأمام.

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، قال عباس، "نعمل على تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات تشريعية خلال الفترة المقبلة وفق القانون، ونأمل أن يتعاون الجميع لعقدها في الضفة والقدس وقطاع غزة".