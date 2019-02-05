جوارديولا يكشف عن خطته للفوز بالدوري الإنجليزي

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على ما يثار إن كان فريقه قد صار المُفضّل للقب.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون: "قبل 3-4 أيام كان ليفربول بطل الدوري، الآن أصبحنا المُفضّل. ربما بعد 3-4 أيام سيصبح الفارق 7 نقاط مرة أخرى".

وأضاف: "جوديسون بارك دائمًا ما يمثل مباراةً صعبة بالنسبة لنا. تفكيرنا نفس التفكير في كل مباراة ألا وهو أن نذهب لنحاول الفوز بالمباراة وتقديم مستوى جيد يكفينا لتصدر الدوري".

وواصل بالحديث عن تحقيق اللقب: "الأمر يتعلق بالتحلي بالهدوء! ستكون هناك مفاجئات فمن الصعب على كل فريق الفوز بالمباريات. أتحدث مع اللاعبين دائمًا وأخبرهم ألا ينسوا من نحن كفريق، نحن فريق قوي وهذا ما أريد مشاهدته كل مباراة".

وتابع عن الخسارة برباعية في جوديسون بارك: "ذلك كان منذ وقتٍ طويل! لا أذهب إلى هناك وأنا أفكر في السنة الأولى، قدّمنا أداءً استثنائيًا هناك الموسم الماضي كما أن كل مباراة تختلف تمامًا عن غيرها".

وبسؤواله .. لماذا يقول الجميع إن اللقب بينكم وبين ليفربول مُتجاهلًا ذكر توتنهام ؟ أجاب: "هذا سؤالٌ لكم! لم أقل أبدًا إن توتنهام ليس ضمن سباق اللقب. أنتم من يبدو أنكم تستبعدونهم من السباق، أنا لم أفعل ذلك".

وأشار بقوله: "ضغط على ماركو سيلفا في ايفرتون؟ الناس لا تعرف مدى صعوبة صنع فريق، يعتقدون أنك تشتري 3-4 لاعبين وعلى الفور يتناغم كل شيء. لا يؤكد لك أحد أن الأمور ستكون أفضل مع مدربٍ جديد، الأر يتطلب وقتًا ويتوقف عليهم إن كانوا سيثقون به أم لا".

واختتم بقوله: "باستثناء ڤينيسنت [كومباني] ومانجالا، جميع اللاعبين جاهزون للمباراة".