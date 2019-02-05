خبراء الإيقاد يطالبون بخرائط السودان القديمة لمعرفة حدود الولايات في دولة الجنوب

طالب فريق خبراء منظمة إيقاد المكلفون بإعداد خرائط بشأن حدود ولايات دولة جنوب السودان ضمن آليات اتفاق سلام المنشط، طالبوا بخريطة السودان القديمة حتى تتسنى لهم معرفة الحدود القبلية للولايات في السابق، ولقاء كبار زعماء المناطق في ولاياتهم.

وقال رئيس الفريق بروفيسور أديت ناموتبي في تصريحات صحافية عقب وصولهم الى جوبا العاصمة إن الخرائط المطلوبة تشمل خرائط العام 1956م بجانب خرائط بعد الانفصال للعام 2011م وكذلك خرائط عام 2015 وخرائط عام 2017م بالإضافة للخريطة الإدارية لجنوب السودان بعد استقلال السودان الأم عام 1956م، حسب صحيفة الانتباهة .

وأضاف الخبير الأفريقي د.أديت أن الفريق سوف يقوم بعقد لقاءات مع زعماء المناطق في الولايات المختلفة لأن لجانهم ملكفة بإعداد تقرير في غضون 3 أشهر انتهت من يناير الماضي لذلك فإنا مطالبون بإعداد التقرير قبل الفترة الانتقالية المقررة في مايو المقبل.

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