نظم الأطباء عدد من الوقفات الاحتجاجية اليوم "الثلاثاء"، في أغلب المستشفيات العامة والخاصة بالعاصمة الخرطوم وبقية ولايات السودان، حيث شارك المئات من الأطباء في الاحتجاج الصامت الذي دعت إليه اللجنة المركزية لأطباء السودانية المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين.
ورصد "السودان 365" احتجاج الاطباء في مستشفيات ولايات، "كسلا وغرب دارفور والقضارف والمناقل والحصاحيصا بولاية الجزيرة وسط السودان، ومستشفى سنجة".
وفي العاصمة الخرطوم انخرط الاطباء في الاحتجاجات في المستشفيات العامة " الشعب التعليمي وابراهيم مالك والبان جديد وجعفر ابنعوف وامدرمان التعليمي ومستشفى طه بعشر للطب النفسي".
ونفذ الصيادلة اضرابا عن العمل في المستشفيات التابعة للجيش والشرطة، عدا صيدليات الطوارئ في المستشفيات الحكومية، كما اغلقت الكثير من الصيدليات في العاصمة الخرطوم والولايات ابوابها استجابة للاضراب
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الاطباء يحتجون في مستشفيات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.