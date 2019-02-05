موسي: نلتزم بتوفير مطلوبات العمل لـ(المعادن) وتنتظر النتائج

وجه رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى وزارة النفط والغاز والمعادن بوضع خطة عمل تنفيذية واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بكافة أشكاله في إطار بيئة قانونية وشراكات بين المركز والولايات، وبنك السودان ووزارة المالية تقوم على الاعتماد على الذات لسد الفجوات في الاقتصاد الوطني.

ووصف خلال زيارته للوزارة ، (قطاع المعادن )، المعادن بأنها تشكل عمادا قويا للناتج القومي وبدونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الاولويات، مع الاهتمام بالمعادن الاخرى الى جانب الذهب.

وأكد التزام الحكومة بتوفير مطلوبات العمل لكنها في المقابل تنتظر النتائج.

وأمهل الوزارة مدة اسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.