عاجل... حزب المؤتمر الشعبي بولاية كسلا ينسحب من الحكومة

أعلن حزب المؤتمر الشعبي، بولاية كسلا شرقي السوداني، انسحابه من الحكومة الولائية، ودعا مؤسسات الحزب إلى فض الشراكة فورا مع الحزب الحاكم.

واحتج الحزب في بيان اليوم "الثلاثاء" استخدام الامن السوداني العنف غير المعهود، في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في البلاد، واستنكر التعذيب والتنكيل بالمعتقلين.

ووصف الشعبي أغتيال المعلم احمد الخير عوض الذي تم تعذيبه حتى الموت، بانها جريمة بشعة وانتهاك سافر للإنسانية.

وأضاف جلسنا مع والي الولاية ومدير امن الولاية، ومدير جهاز الامن، الذي نفى أن يكون المعلم قد تعرض لتعذيب، وانه فارق الحياة بتسسم غذائي، رغم ان التقرير الطبي يوضح التعذيب الذي تعرض له القتيل.

وقال الشعبي أن والي كسلا ادم جماع، صب جام غضبه على المؤتمر الشعبي لعدم مشاركته في استقبال الرئيس عمر البشير خلال زيارته للولاية.

وانشق حزب المؤتمر الشعبي عن الحزب الحاكم في المفاصلة الشهيرة للاسلاميين في العام 1999برئاسة الدكتور حسن عبد الله الترابي.