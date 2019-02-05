اشتراطات جديدة لترخيص المحلات التجارية بالخرطوم

أصدر معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي حزمة من القرارات في إطار رفع كفاءة عمل النظافة وتفعيل عمل هيئة النظافة والشركات العاملة وصولاً لخدمة مستقرة.

وقرر المعتمد عقب الجولة التفتيشية المفاجئة لعدد من قطاعات النظافة بالبدء في تنفيذ المرسوم المحلي رقم (2) الأسبوع المقبل والخاص بتنظيم عمل المحلات التجارية للعام 2019م والذي يُحكم علي جميع أصحاب المحلات الجارية بالالتزام باشتراطات العمل الجديدة للترخيص، حيث نص المرسوم علي وضع سلة نظافة حسب المواصفات المتفق عليها في المرسوم مع النظافة الكاملة حول المحل وإنارته ورصف الأرضية أمام الموقع التجاري.

ولفت المعتمد بأن الاشتراطات المذكورة تعتبر أسس ومعايير لترخيص أو إعادة ترخيص جميع المحلات التجارية في النطاق الجغرافي لمحلية الخرطوم ضمن خطة المحلية لرفع كفاءة النظافة ومنع التخلص العشوائي من النفايات إضافة إلي تجميل وتأمين المدينة، مهيباً بجميع التجار بالالتزام بما ورد حتي يتسنى لهم مزاولة العمل بالشكل المطلوب.

وعلى صعيد متصل وجه المعتمد بزيادة عدد حاويات النظافة بمواقع الإفراز العالي بالشوارع الرئيسة والأسواق ومواقف المواصلات وإزالة كافة التشوهات البصرية ومواقع تجمعات النفايات والأنقاض.