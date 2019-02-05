حبس 14 ضباط في محاولة انقلابية

قال ناشطون إن عدد ضباط القوات المسلحة الذين تم إيقافهم وحبسهم على خلفية مواقفهم الداعمة للحراك الشعبي بلغ 14 ضابطا من مختلف الرتب.

وأكدت مصادر عسكرية أن قيادة القوات المسلحة أصدرت أمرت بوضع كل من النقيب الرازي يحيى والمقدم ركن بحري عمر احمد ارباب الذي يعمل بالقصر الجمهوري قبطانا لليخت الرئاسي، والعميد احمد ودالمنسي في الإيقاف الشديد، بعدما صدرت منهم مواقف ناقدة لتعامل الحكومة المفرط مع المتظاهرين.

وقطعت المصادر بوضع 12 ضابط آخرين في الإيقاف بعدما أظهروا عدم رضائهم من موقف الجيش تجاه الحراك الشعبي، وأشارت المصادر إلى أن هناك تذمرا وسط ضباط الدفعة 42 بسبب نقل دفعتهم العميد احمد ودالمنسي الموقوف بميز العودة إلى مكان مجهول، وذلك بعدما راجت أنباء كثيفة عن قيادته لمحاولة انقلابية خلال الأيام الماضية.