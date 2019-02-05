النائب الاول يدعو لإعداد الشباب للمساهمة في الحل الاقتصادي

وخاطب النائب الأول حشداً جماهيرياً بمدينة القضارف، وأعرب عن أمله بأن تكون الولاية الأولى في التأمين الصحي والزكاة ومحو الأمية متقدمة في ذلك على ولايات البلاد، ودعا كافة الولايات بأن تحذو حذو ولاية القضارف.
وأبان أن محو الأمية التقنية يحقق النهضة والشفافية، مؤكداً ضرورة العلم كواجب أساسي.
وأكد أهمية إعداد الشباب للمساهمة في الجانب الاقتصادي، وثمن مجهودات التأمين الصحي في توطين العلاج، ودعا وزارة الصحة الاتحادية لتكملة ما هو مطلوب.
من جهته، أعلن والي القضارف مبارك محمد شمت، المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي بدأها الشهيد ميرغني صالح الوالي السابق، مؤكداً تحديد الأولويات في التركيز على الزراعة وإكمال مشروع المياه والعمل على تخفيف أعباء المعيشة.وأكد أن ولاية القضارف حققت المركز الأول في مجال التأمين الصحي بتغطية بنسبة 92 بالمئة، كما حقق ديوان الزكاة نسبة 220 بالمئة في مجال الجباية.
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