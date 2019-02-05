النيل الازرق تعتزم زيادة رسوم الأراضي الاستثمارية

أبدى مجلس وزراء حكومة النيل الأزرق، عدداً من التعديلات والملاحظات حول تقرير الأداء لوزارة المالية للربع الرابع من 2018م، في مقدمتها السعي لزيادة رسوم الأراضي الاستثمارية وزيادة الفرص للحصول على التمويل الأصغر وإيجاد معالجات لقضايا المتعثرين.

وأجاز المجلس في اجتماعه بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالدمازين برئاسة خالد حسين والي الولاية، أجاز تقرير الأداء.

وأوضح وزير المالية بالولاية، البشير أحمد، أن المجلس أجاز تقرير الأداء بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية للربع الرابع من العام السابق 2018م مع الإشادة بالتقرير.

وأفاد أن المجلس أشاد بالجهود التي أثمرت عن نجاح الموسم الزراعي الماضي، مع إبداء عدد من الملاحظات في مقدمتها ضرورة تقديم تقرير مفصل حول موسم الحصاد وحصر المساحات والمحاصيل التي تمت زراعتها والإعداد الجيد للموسم الزراعي الجديد (2019-2020م ) إلى جانب تنسيق الجهود وخلق شراكات مع الجهات ذات الصلة لزيادة الإنتاج عبر التقانة الحديثة وتحسين البنيات التحتية.

وأضاف البشير " المجلس وجه بوضع الترتيبات اللازمة للإستفادة القصوى من المساحات الزراعية المصدقة لزراعة المحاصيل النقدية خلال الموسم الزراعي القادم إلى جانب مواصلة الجهود لكهربة البساتين والمترات الزراعية بالتنسيق مع وزارتي المالية والبنى التحتية والتنمية العمرانية".

وأشار الي أن المجلس أمن على أهمية العمل لمواصلة الجهود على صعيد تكثيف برامج التدريب والتأهيل لكوادر الوزارة وربط المشروعات بالبحث العلمي إلى جانب الاستفادة من غربال الدمازين وتوطين إنتاج التقاوي المحسنة لمحصولات زهرة الشمس والقطن والذرة بأنواعها المختلفة.