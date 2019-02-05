الأمن السوداني يفض بالقوة المفرطة وقفة احتجاجية للمعلمين

استخدمت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع، اليوم "الثلاثاء" لتفريق موكب احتجاجي شارك فيه المئات من المعلمين امام مباني وزارة التربية والتعليم بالخرطوم. وقال شهود عيان ان قوات الامن السودانية منعت المعلمين من التجمع امام الوزارة، وتصدت لهم بالهروات والعصي، واعتقال العشرات منهم. وكانت لجنة المعلمين قد دعت إلى وقفة احتجاجية لتسلمي مذكرة للوزارة تنديدا بمقتل المعلم احمد الخير عوض بمنطقة خشم القربة السبت "الماضي".

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