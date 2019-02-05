(190) مليون جنيه جباية الزكاة بشمال دارفور

وقال جبارة إن إجمالي الصرف على المصارف الشرعية بلغ (145) مليون و(370) ألفا و(473) جنيها بنسبة أداء بلغت 223% لـ (113751) مستفيدا.
وعزا القفزة الكبيرة التي تحققت فى الجباية لاستقرار الامن بالولاية مما كان له الاثر الطيب والانتشار الواسع للعاملين لتغطية كل المناطق بجانب اسناد الامانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي ودعمها السخي ومتابعتها للاداء فضلاً عن مساندة حكومة الولاية لديوان الزكاة في كافة المجالات.
واشار حامد الى الاستعداد المبكر لموسم الجباية والعمل بنظام النفائر بجانب الالتزام بمستحقات العاملين في مواعيدها مما زاد في رفع الروح المعنوية للعاملين الذى انعكس ايجاباً على اداء الجباية علاوةً على السند الشعبي والاهلي لمكاتب الزكاة بالمحليات من خلال دور رجال الادارة الاهلية ولجان الزكاة القاعدية ومشاركتهم في عمليات الجباية.واستعرض جبارة التحديات التي واجهت عمل الزكاة في المرحلة الماضية والمتمثلة في اتساع حجم الفقر وسط المجتمع واتساع رقعة الولاية وقلة العاملين والاسطول الحركي الي جانب ضعف البنيات التحتية لخدمات التحصيل الالكتروني، والاجراءات البنكية المتعلقة بالسياسات النقدية الاخيرة.
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