5 ملايين جنيه لشراء معدات لمركز زالنجي لغسيل الكلى

تم بوزارة الصحة الاتحادية، مراسم التوقيع على عقد شراء معدات وأجهزة مركز زالنجي لغسيل الكلى بوسط دارفور، بدعم من رجل البر والإحسان السعودي محمد غيث الجيجوري بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وتشمل الأجهزة 5 ماكينات غسيل، 5 كراسي غسيل دموي، فضلاً عن محطة معالجة مياه بسعة 15 ماكينة.

وأكد وزير الصحة، الخير النور، خلال مراسم التوقيع، أن الدعم من رجل البر والإحسان يتسق مع جهود الوزارة في توفير الخدمات بالقرب من أماكن سكن المرضى، بجانب توطين العلاج بالولايات تخفيفاً لمعاناتهم.

وقال مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى، محمد السابق، إن كوادر مركز زالنجي نالوا جرعات تدريبية بمركز الجنينة وبالخرطوم، وأن المباني جاهزة لاستقبال الأجهزة والمعدات والمحطة، وتوقع أن يباشر العمل عليها خلال 3 أشهر.