بكري يزور القضارف اليوم ويفتتح عدداً من المشروعات

القضارف: آخر لحظة

يفتتح النائب الاول للرئيس، الفريق أول ركن بكري حسن صالح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بولاية القضارف، وذلك فى إطار زيارته للولاية اليوم الثلاثاء، وجدد والي الولاية العميد أمن مبارك محمد شمت ترحيب واستعداد الولاية لاستقبال النائب الأول، وأوضح أن الزيارة ستسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المشروعات المستمرة وعلى رأسها مشروع الحل الجذري لمياه القضارف، وقال شمت إن النائب الأول سيقوم خلال زيارته بتدشين نفرة الزكاة بقيمة (317) مليون جنيه في شكل مشروعات إنتاجية لشرائح الفقراء والمساكين بالولاية، بجانب كفالة الأيتام ودعم قيام المزيد من الجمعيات الإنتاجية، فضلاً عن إعلان صفرية الأمية بالولاية، كما سيشهد النائب الأول تخريج ألف من الدارسين للحاسوب من منسوبي الاتحاد الوطني للشباب بالولاية، كما يتفقد سير العمل الجاري في مراحله الأخيرة لمشروع الحل الجذري للمياه، بجانب افتتاح المجمع الطبي الحديث للتأمين الصحي، وتوزيع بطاقات التغطية الشاملة، وأكد الوالي عزم الحكومة على طي ملف العطش نهائياً، ومواصلة النهضة التنموية في المجالات المختلفة.

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