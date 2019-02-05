مهاجم الأشانتي يرشح ثنائي الهلال للاحتراف بأوربا

رشح يعقوبا مهاجم الأشانتي كوتوكو الغاني ثنائي الهلال، وليد الشعلة وبشه الصغير للاحتراف الخارجي وقال إنهما يبرهنان على أن الكرة السودانية تملك مواهب واعدة، لافتاً حسب صحيفة قوون أن فريقه استحوذ على الكرة ولكن في النهاية انتصر الهلال، مؤكداً أنه واجه أقوى دفاع في مشواره مع الكرة وأن الحكم كان عادلاً ولم يتخذ أي قرار أثر على مسار المباراة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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