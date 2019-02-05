بوي: (الدموع دايماً حبايبي)

لم يجد قائد الهلال عبد اللطيف بوي أصدق من الدموع للتعبير عن حزنه العميق لعدم قدرته على استكمال مباراة فريقه أمام الأشانتي كوتوكو الغاني أمس الأول، في أولى جولات مجموعات الكونفدرالية.

واضطر التونسي إراد الزعفوري لاستبدال قائد فريقه، مطلع الشوط الثاني، بعد فشله في إكمال اللعب حسب صحيفة قوون، عقب سقوطه أكثر من مرة على أرضية الملعب، ليشارك عمار الدمازين بدلاً عنه وقابل بوي هذا الأمر بذرف الدموع، حزناً على مفارقته الزملاء في أول مهام المجموعات، على الرغم من أنه معذور، كونه يعاني من المرض الذي حرمه المشاركة ضد الأهلي شندي في الدوري الممتاز، كما حرمه المشاركة في بعض التدريبات استعداداً للأشانتي، وقبل واقعة أمس الأول يذكر الأهلة عدداً من المواقف التي رأوا فيها دموع عبد اللطيف، لعل من أبرزها لحظة إحرازه لهدف حاسم في إبقاء حظوظ الهلال قائمة في المنافسة على لقب الدوري الممتاز في موسم 2017، إذ هز بوي شباك الخرطوم الوطني وبدلاً عن الرقص احتفالاً بالهدف الغالي، بكى صاحب الرقم 25، كون الهدف جاء في وقت يتعرض فيه لموجة انتقادات وضغوطات ممارسة عليه، يرى أنها ظالمة في حقه، ما جعله يشعر بالغبن الذي جعله يذرف الدمع رغماً عن أن الموقف يبعث على البهجة تعدد المواقف وثبات دموع بوي بعدها يجعل مقطع الأغنية الشهيرة “الدموع دايماً حبايبي” يعبر عن قائد الهلال تماماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)