نورهان: شرحبيل فنان لا مثيل له

عبرت الفنانة المصرية نورهان المتواجدة هذه الأيام بالسودان، لتسجيل حلقات برنامج (ونسة مع نورهان)، الذي سيبث في رمضان، عن إعجابها الشديد وانبهارها بموهبة الفنان شرحبيل أحمد في الغناء والرسم، وقالت الفنانة الشابة إن شرحبيل فنان نادر ولا يوجد له مثيل، وذلك خلال استضافتها للفنان الكبير في حلقة، تم تسجيلها حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأحد فنادق الخرطوم، تتحدث عن علاقة الغناء والموسيقى بالرسم.

نورهان عبرت أيضاً عن ذهولها بالكرم السوداني، وقالت إنها تلقت العشرات من الدعوات للاحتفاء بها، إضافة إلى الحفاوة التي وجدتها في كل المناطق التي قامت بزيارتها في الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)