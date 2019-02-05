نقلت مصادر طبية بمستشفى إبراهيم مالك بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن مدير المستشفى، حسن بحاري، قام بطرد الأطباء والطبيبات المضربين نفذوا وقفة احتاجية صامتة. وقالت المصادر لـ "اخبار الخليج 365 365" إن مدير المستشفى أمرهم بالخروج من حرم المستشفى، واشتبك بالأيدي مع بعض الأطباء، ونزع منهم اللافتات وأجهزة الموبايل.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى مالك يطرد الأطباء المضربين بعد الاعتداء عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.