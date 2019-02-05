أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المئات من المحتجين، امام جامعة الخرطم من واعتقال عدد من المتظاهرين.
كما فرقت حشدًا من مئات المحامين أمام المحكمة الدستورية كانوا بصدد تقديم مذكرة قانونية تحوي الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين من قوات الامن السودانية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الأمن السوداني يتصدى لمحتجين في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.