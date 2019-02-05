عاجل.. الأمن السوداني يتصدى لمحتجين في الخرطوم

أطلقت قوات مكافحة الشغب السودانية، الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المئات من المحتجين، امام جامعة الخرطم من واعتقال عدد من المتظاهرين.

كما فرقت حشدًا من مئات المحامين أمام المحكمة الدستورية كانوا بصدد تقديم مذكرة قانونية تحوي الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين من قوات الامن السودانية.