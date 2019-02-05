مليون جنيه من قبيلة (تاما) لنفير غرب دارفور

تسلم والي غرب دارفور، حسين يس، رئيس اللجنة العليا لنفير تنمية وتطوير الولاية من أمارة قبيلة تاما شيكاً مالياً بمبلغ مليون جنيه والذي يعتبر مساهمة القبيلة لدعم نفير تنمية وتطوير الولاية.

واشاد يس بإيفاء قبيلة تاما لالتزامها إبان اعلان انطلاقة النفير في نهاية سبتمبر من العام الماضي، مؤكداً أن هذه المساهمة والوفاء بالوعد يجعلان امر التنافس بين مكونات مجتمع الولاية قوياً لإكمال مشروعات النفير.

واشار الى أن المشروعات التي وردت في منظومة النفير يسير العمل فيها بصورة طيبة خاصة مستشفى الجنينة التعليمي الذي يضم ما يقارب الثلاثين من الوحدات والاقسام والتخصصات المختلفة بغرض توطين العلاج.

مؤكدا أن حكومة الولاية ستتسلم المستشفى جاهزةً خلال الاشهر القليلة القادمة وبعدها سيكون امر توطين العلاج في الولاية واقعا معاشا.



وقال إن المستشفى يستطيع أن يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الولاية والولايات المجاورة ودول الجوار.

واشاد والي غرب دارفور بالدور الايجابي الذي ظلت تلعبه قبيلة تاما في الولاية لتعزيز السلام ودعم جهود التنمية والاستقرار وتنمية الاقتصاد.



وقال إن اللجنة المالية وحكومة الولاية ستقومان بمراجعة موقف الايفاء بالتبرعات التي اعلنت خلال اعلان انطلاقة النفير والسعي الجاد لتحقيق مشروعات واقعية تعود بالفائدة المباشرة للولاية وانسانها والبلاد اجمع. واكد ان تجربة الولاية ستتخذ من التجارب السابقة مثالاً مع مراعاة دعم ايجابياتها وتفادي السلبيات التي صاحبت تلك التجارب.

واعلن الامير جعفر اسماعيل محمد امير قبيلة تاما رئيس المجلس التشريعي الولائي أن ايفاء امارته بهذا المبلغ يعد البداية الفعلية لدعم مشروعات نفير تنمية وتطوير الولاية ومشروعات الدورة المدرسية القومية التي ستقام نهاية العام في الولاية.

واكد استعداد عشيرته للمساهمة الفاعلة في المشروعات التي تعود بالنفع للانسان والتقدم للولاية، مؤكداً تمسك تاما بالعيش سوياً مع بقية مكونات المجتمع في محيطها مع العزم على تعزيز قيم التعايش السلمي والتكافل الاجتماعي في كافة الظروف تماشياً مع تاريخها العريق .