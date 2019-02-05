مفوضية حقوق الانسان تباشر التحقيق في مقتل معلم خشم القربة

كونت المفوضية القومية لحقوق الانسان بالسودان، لجنة لتقصي الحقائق حول مقتل المعلم احمد الخير عوض الكريم بمنطقة خشم القربة شرقي البلاد.

وقالت المفوضية في بيان اليوم "الثلاثاء" أن اللجنة توجهت الى المنطقة للتعرف على ملابسات الحادثة واستنطاق اسرة الفقيد، ومن ثام اصدار متكامل بخصوص الحادثة.

وجددت رفضها لمايتعرض له المواطنين من ترويع واخطار، وكل مايمتهن كرامتهم، وان امن المواطن هو القيمة العليا.

واكدت ثقتها في اجهزة الدولة العدلية، وان القانون سياخذ مجراه، ولن يفلت مرتكبي الجريمة من العقاب.

وتعهدت المفوضية القيام بمسؤولياتها تجاه صون حقوق المواطن، وانفاذ القانون وبسط الدستور، وقالت انها ستتابع كل الشكاوى والقضايا التي تمس المواطن.