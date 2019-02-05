الزكاة ترصد (٥٥) مليون جنيه للفقراء بالبحر الاحمر

دشن نائب رئيس الجمهورية د. عثمان يوسف كبر نفرة ديوان الزكاة "الوثبة الرابعة"، بولاية البحر الأحمر بكلفة مالية قدرها (٥٥) مليون جنيه، شملت مشروعات الضمان والتنمية الاجتماعية المختلفة. وأشاد كبر خلال مخاطبته فعاليات النفرة بحضور والي البحر الأحمر الهادي محمد علي، وأعضاء الوفد المرافق لنائب رئيس الجمهورية في زيارته الحالية للولاية، بأداء ديوان الزكاة، ودور حكومة الولاية في دعم مشروعات الديوان. وأكد اهتمام رئاسة الجمهورية بدعم الشرائح الضعيفة ونصرة المحتاجين. كما خاطب النفرة الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق، معددا أنشطة وبرامج ومشروعات الديوان لدعم الشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وتوفير سبل العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما خاطب النفرة الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق، معددا أنشطة وبرامج ومشروعات الديوان لدعم الشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وتوفير سبل العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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