الجزيرة تحتفل باليوم العالمي لـ"مكافحة السرطان"

نظمت الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان (تداعي) بمدني ماراثون النيل الذي إنطلق من أمام مباني رئاسة محلية ود مدني الكبرى تحت شعار (أنا سأفعل) بمشاركة الأطفال مرضى السرطان والأمين محمد وداعة معتمد محلية مدني.

من جهته أشاد المعتمد بدور الجمعية في توفير الدعم النفسي والمادي للأطفال مجدداً إلتزام الدولة بتوفير العلاج المجاني والرعاية الصحية لهذه الشريحة التي تجد اهتمام متزايداً من قبل المجتمع معلناً رعايته لكل برامج الجمعية.

وإستعرض عثمان عبد الله صديق رئيس الجمعية محاور عمل الجمعية في الرعاية الصحية وتوفير السكن الى جانب التثقيف الصحي، وقال إن البرنامج يأتي ضمن برامج الإحتفال باليوم العالمي للسرطان.

وأشادت ممثل الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان بالمركز، نهى علي خليفة، بمبادرات الجمعية على مستوى ولاية الجزيرة وبالرعاية التي تجدها من قبل الجهاز التنفيذي بالمحلية.

وتم في ختام الإحتفال تقديم شهادات تقديرية من الجمعية للجهات الراعية والداعمة لعمل الجمعية إلى جانب شهادات تشجيعية للأطفال الذين أحرزوا مراتب متقدمة في ماراثون النيل.