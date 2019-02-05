الجزيرة تحتفل باليوم العالمي لـ"مكافحة السرطان"

من جهته أشاد المعتمد بدور الجمعية في توفير الدعم النفسي والمادي للأطفال مجدداً إلتزام الدولة بتوفير العلاج المجاني والرعاية الصحية لهذه الشريحة التي تجد اهتمام متزايداً من قبل المجتمع معلناً رعايته لكل برامج الجمعية.
وإستعرض عثمان عبد الله صديق رئيس الجمعية محاور عمل الجمعية في الرعاية الصحية وتوفير السكن الى جانب التثقيف الصحي، وقال إن البرنامج يأتي ضمن برامج الإحتفال باليوم العالمي للسرطان.
وأشادت ممثل الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان بالمركز، نهى علي خليفة، بمبادرات الجمعية على مستوى ولاية الجزيرة وبالرعاية التي تجدها من قبل الجهاز التنفيذي بالمحلية.وتم في ختام الإحتفال تقديم شهادات تقديرية من الجمعية للجهات الراعية والداعمة لعمل الجمعية إلى جانب شهادات تشجيعية للأطفال الذين أحرزوا مراتب متقدمة في ماراثون النيل.
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