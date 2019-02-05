ووقف شمت علي العمل في فرع الصندوق بالولاية برفقته وزيرة الصحة، هدي ابراهيم، للوقوف علي الدور المتعاظم الذي يقوم به الصندوق في تعزيز الخدمات الصحية بالقضارف.
من جانبها أكدت وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية، هدى ابراهيم، دور الصندوق الكبير فى الإمداد الدوائي واستقرار أسعاره مؤكدة الالتزام ببسط الخدمات الصحية والعلاجية بكافة محليات الولاية.
من جهته اوضح الدكتور صديق محمد الطيب مدير الصندوق القومى للامدادات الطبية بولاية القضارف دور الصندوق فى استقرار اسعار الدواء مشيرا الى انتشار الصندوق وتقديمه للخدمات الطبية بكافة محليات الولاية.وقال إن زيارة والى القضارف لمقر الصندوق تمثل دافعا كبيرا لبذل مزيد من الجهد لتطوير العمل وتجويده.
كانت هذه تفاصيل خبر القضارف تستعين بـ"الامدادات" لتوفير الدواء بالاسعار المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.