السدود تطرح عطاءات مشروعات (2019)

وقال مدير إدارة المياه السطحية بالإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، المهندس علي جار النبي، إن المشروعات التي تم طرحها ستنفذ في غضون العام الحالي 2019.
وأشار الي ذلك سيكون في كافة الولايات حيث تتضمن محطات مدمجة، ومشروعات السدود والآبار.يُشار الي أن وحدة تنفيذ السدود بدأت خطتها مطلع العام الحالي بتحريك عدد من الآليات لولايات دارفور التي شهدت ضربة البداية بسد كرنوي وسد أبو جداد بشمال دارفور والتي تم تحديدها من واقع الدراسات الميدانية للأطلس المائي.
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