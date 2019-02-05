السدود تطرح عطاءات مشروعات (2019)

شرعت وحدة تنفيذ السدود في طرح عطاءات مشروعات خطة العام 2019 والتي تأتي في إطار الخطة الخمسية للدولة لمكافحة العطش.

وقال مدير إدارة المياه السطحية بالإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، المهندس علي جار النبي، إن المشروعات التي تم طرحها ستنفذ في غضون العام الحالي 2019.

وأشار الي ذلك سيكون في كافة الولايات حيث تتضمن محطات مدمجة، ومشروعات السدود والآبار.

يُشار الي أن وحدة تنفيذ السدود بدأت خطتها مطلع العام الحالي بتحريك عدد من الآليات لولايات دارفور التي شهدت ضربة البداية بسد كرنوي وسد أبو جداد بشمال دارفور والتي تم تحديدها من واقع الدراسات الميدانية للأطلس المائي.