حكومة الجزيرة: 180 جنيهاً لـ"غاز الطهي" بالقري

واكد منجد بنجاح تجربة توزيع المواد البترولية عبر البطاقة والحد من عمليات تسرب الوقود والبيع خارج الأطر القانونية.
وأشار الى إنطلاقة توزيع غاز الطهي بمواقع السكن في القري بمبلغ 180 جنيهاً بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول وذلك لتعزيز الجهود المبذولة فى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.
وأكد أن الكميات المخصصة لولاية الجزيرة من الغاز تفي بإحتياجات الولاية اليومية.يذكر أن وزير المالية ظل يقود يومياً حملات بغرض الإطمئنان على توزيع المواد البترولية.
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