الشمالية: بناء متعدد الطوابق بـ"دنقلا ومروي وكريمة"

قال صندوق الإسكان في الولاية الشمالية، أن المرحلة القادمة ستشهد التوسع في مشروعات السكن الاقتصادي والاستثماري وتبني نماذج من البناء متعدد الطوابق في مدن "دنقلا ومروي وكريمة".

وقدم المدير الجديد للصندوق بالولاية، المهندس يوسف عبد الله، خلال اللقاء مع الأمين العام الصندوق للصندوق القومي للإسكان والتعمير، الدكتور غلام الدين عثمان، قدم خطط وبرامج الصندوق.

وأكد عبدالله أنه سيسير على نهج المدير السابق الذي تم تعيينه مديرا عاما لوزارة التخطيط العمراني بالولاية.

ورحب عثمان بزيارة مدير صندوق الإسكان بالشمالية، مؤكدا أن الصندوق لن يألوا جهدا في دعم مشروعات الإسكان بالشمالية، مشيدا بالدور الذي قام به المهندس مصطفى الزبير المدير السابق للصندوق بالولاية من إرساء لدعائم عمل الصندوق بالولاية والإنجازات التي تحققت بالتعاون مع المركز والولاية.

وأعرب عن أمله أن يوفق المدير الجديد في عمله، مشيرا إلى خطط وبرامج الصندوق القومي للإسكان وسبل التعاون المشترك مع الولايات خاصة الشمالية، مشيدا بجهود كل الشركاء في النجاح الذي تحقق بالشمالية وفي مقدمتهم البنوك الممولة للمشروعات.