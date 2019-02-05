موسي: المالية ستعطي الأولوية في الصرف على احتياجات الطلاب

واكد موسى الذي رأس اجتماع مجلس امناء الصندوق في دورة الانعقاد السادسة عشرة دعم الدولة لبرامج ومشروعات الصندوق التي تهدف لتطوير وترقية البيئة السكنية للطلاب.
وامتدح الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في تقديم الخدمات للطلاب.
واوضح الأمين العام للصندوق البروفيسور محمد عبد الله النقرابي، أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا المتعلقة بأداء الصندوق بعد تعديل قانونه في يناير ٢٠١٨م واضافة مواد اسناد التعليم العام والتقني والتقاني.
وقال النقرابي إن الاجتماع ناقش المشروعات التي بدأ الصندوق في انفاذها للتعليم العالي، مشيرا إلى أنه فرغ من انشاء (٦)مدن جامعية جديدة سيبدأ افتتاحها مطلع الاسبوع القادم.
و قال إن الاجتماع تطرق للقضايا المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للطلاب وكيفية تدعيم مشروعاتها في مجالات الكفالة والتسليف وتشغيل الطلاب بجانب ترقية البيئة السكنية.وأجاز مجلس امناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب برئاسة موازنة الصندوق وخطة العام 2019م لكافة المناشط والمشروعات والبرامج.
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