برشلونة يستعد للتخلي عن اثنين من نجومه الكبار

أفادت تقارير إسبانية، أن مجلس إدارة نادي برشلونة بقيادة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، اتفق مع المدرب ارنستو فالفيردي، على أبرز الأسماء المُرشحة لمغادرة “كامب نو”، مع فتح سوق الانتقالات الصيفية القادمة. وبحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن أول المطرودين من جنة البلو غرانا، سيكون المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، ليس فقط لكثرة مشاكله مع الإصابة، التي بالكاد لا تُفارقه منذ قدوم من أرسنال، بل أيضًا، للوفرة الهائلة في مركز قلب الدفاع، بعد ضم الشاب توديبو هذا الشتاء، وقبله جاء جيسون موريلو من فالنسيا على سبيل الإعارة، بجانب الثلاثي المتاح جيرار بيكيه، كليمنت لينغليت وصامويل أومتيتي. في الوقت ذاته، خرج وكيل أعمال لاعب الوسط إيفان راكيتيتش، بتصريحات مُثيرة للجدل، دعمت صحة التقارير التي تُشير لاقترابه من مغادرة “كامب نو”، مع تقدمه في السن، بجانب فشل مفاوضات تجديد عقده، وقدوم لاعب الوسط الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ الموسم القادم، ويُقال كذلك أنه قام بتحويل ملف أوراق مدارس بنات لمدرسة باريسية، بداية من العام الدراسي الجديد.

وفي رده على سؤال حول مدى صحة التقارير التي تتحدث عن رحيل راكيتيتش عن البرسا، قال الوكيل أرتورو كاناليس لصحيفة “آس” الإسبانية “نحن ننتظر التعديلات التي حصلنا على وعد بها في عقد راكيتيتش، وأيضًا نُريد معرفة موقف اللاعب من المشاركة خلال الموسم القادم، بعدها سنتخذ القرار النهائي”. كما أقر بتلقيه أكثر من عرض لا يُقاوم، لكنه تَحفظ على أسماء الأندية المهتمة، ليبصم على صحة ما أثير حول مستقبل موكله، منذ إعلان انتقال لاعب وسط أياكس إلى النادي الكاتلوني بداية من فصل الصيف القادم.