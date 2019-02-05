محاولة اختطاف فاشلة لإحدى طائرات "تاركو"

تعرضت طائرة تتبع لشركة الخطوط الجوية السودانية تحمل رقم الرحلة (103) المؤجرة من شركة تاركو، يوم الإثنين، في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف حاول راكب الدخول إلى كابينة القيادة لاختطاف الطائرة.

والراكب الذي حاول دخول الكابينة بقصد اختطاف الطائرة هو ضمن عدد من الركاب المبعدين لأسباب هجرية من مصر، ولكن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم، حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها.

وأشادت سلطات المطار بطاقم الطائرة لتعامله مع الراكب المشاغب حتى هبوط الطائرة. وأكد مدير شركة مطار الخرطوم الدولي عصام الدين أحمد محمد طاهر في حديث نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، استقرار الأحوال الأمنية بالمطار واستمرار الحركة الجوية دون أي تأثير جراء هذه الحادثة.

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