صدمة للمريخ قبل مواجهه مولودية الجزائر

المدارية : محمد عثمان

تلقى الجهاز الفني للمريخ خبرا صادما بفقدانه لخدمات صانع العابه المميز محمد حامد “التش” في مباراته المقبلة امام مولودية وهران الجزائري وذلك بعد تلقيه للورقة الصفراء الثانية في لقاء الذهاب بالجزائر .ويلتقي المريخ بالمولودية يوم السادس عشر من الشهر الجاري بملعبه في ام درمان في اياب الدور ربع النهائي من كأس زايد للاندية العربية .المعروف ان لقاء الذهاب انتهى بتعادل الفريقين بدون اهداف لينتقل الحسم الى ام درمان

