ترتيبات لإنجاح حصاد القمح في الجزيرة

بحثت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بأقسام مشروع الجزيرة بمحلية القرشي في إجتماعها برئاسة معتمد محلية القرشي، أحمد مساعد الريح بحضور محافظ مشروع الجزيرة، المهندس عثمان سمساعة الترتيبات الجارية لإنطلاقة حصاد القمح والوقاية من الآفات الزراعية والطبيعية ومكافحتها. وأشاد سمساعة بالجهود التي بذلها المزارعون للتوسع في مساحات القمح والإلتزام بالإرشادات الفنية. ولفت إلى أن مرحلة الحصاد تتطلب تضافر كافة الجهود لرفع الإنتاجية والإهتمام بالوقاية وعمليات الرش مؤكداً جاهزية إدارة المشروع لعمليات الحصاد. ولفت إلى أن مرحلة الحصاد تتطلب تضافر كافة الجهود لرفع الإنتاجية والإهتمام بالوقاية وعمليات الرش مؤكداً جاهزية إدارة المشروع لعمليات الحصاد. ودعا رؤساء الأقسام الزراعية لإعداد كشوفات تضم إحصائية قمح الإدارة والقمح التجاري ومساحات محصولات العروة الشتوية إلى جانب الإهتمام بهامش التمويل وتكلفة التقاوي والعملية الفلاحية و التأمين الزراعي . من جانبه أشاد المعتمد بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الزراعية والجمعيات وروابط المنتجين بالمشروع تجاه الإهتمام بالمحصولات الإقتصادية و متابعة إنسياب المياه عبر القنوات الرئيسية مؤكداً جاهزية المحلية لدعم عمليات الحصاد بتوفير كافة المعينات اللازمة .

من جانبه أشاد المعتمد بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الزراعية والجمعيات وروابط المنتجين بالمشروع تجاه الإهتمام بالمحصولات الإقتصادية و متابعة إنسياب المياه عبر القنوات الرئيسية مؤكداً جاهزية المحلية لدعم عمليات الحصاد بتوفير كافة المعينات اللازمة .

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