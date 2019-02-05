الإسرائيليون كاذبون وحكومتنا غير صادقة

ما أن يخفت الحديث عن موضوع العلاقة مع الكيان الإسرائيلي الا ويعود مرة أخرى ويظهر للعلن في أمر أشبه باللعب على الناس أو جس نبضهم واختبار ردة فعلهم ، وكل هذا ليس غريبا على أوضاعنا المضطربة ورؤانا الملتبسة حول القضايا التي لاتحتمل عدم الحسم والوضوح فيها .

تطرقت وسائل الإعلام من قبل للحديث عن زيارة محتملة الى بلادنا يقوم بها رئيس وزراء العدو ، وقد نسب الخبر يومها الى مكتب الرجل ولم يصدقه غالب الناس ليقينهم أن الصهاينة كاذبون يريدون الوقيعة بينهم والحكومة ونشر الفتنة في أوساطهم ، ومع ذلك نفت الخرطوم بشكل قاطع وجود مثل هذا الأمر واعتبرته نوعا من الكذب الذي عرفت به الإدارة الإسرائيلية ووسائل إعلامها، كما نفت سلطة الطيران المدني وجود أي نية للسماح بمرور طيران شركة العال الإسرائيلية فوق الأجواء السودانية وهو ما ذكره نتنياهو يوما ، وبتكذيب الخرطوم للمزاعم الإسرائيلية ارتاح الناس قليلا وقالوا إن اليهود بمكرهم وخداعهم غير مأمونين وصدق كثيرون حكومتنا في تفنيدها لمزاعم العدو مع أنها كاذبة لكنها حتما ليست كهؤلاء الصهاينة الذين يعتبر الكذب عندهم أصلا والخداع شيمة اتصفوا بها والمكر خلة عرفوا بها ، وحكومتنا مع أنها غير صادقة وغير مأمونة وليست بمنأي عن الوقوع في المحظور لكن ان تعارضت إفادتها مع إفادة الصهاينة فإن إفادة العدو حتما هي المرفوضة ، وان تشككنا في توضيحات حكومتنا وبيانها ولم نطمئن لها فإنها تبقى اقرب للتصديق من قول الصهاينة الكاذبين بلا شك.

من هذا الباب نقرأ تصريحات الصحافة الإسرائيلية الأخيرة عن عزم نتنياهو زيارة دولة مسلمة قد تكون السودان أو المغرب ومع أن هذا لا يعدو أن يكون خبرا إسرائيليا غير جدير بالتصديق إلا أن حكومتنا المحرجة من امريكا الخائفة من ضغوطها الراجية لصفحها وعفوها فإنها قد تصمت في هذه المرحلة مراعاة لهذه الظروف ولكن ربما يفسر آخرون صمتها بأنه إقرار للامر وليس معروفا بالضبط موقف الحكومة فهي غير واضحة مما يقود البعض إلى الاعتقاد بأن الأمر برمته غامض ومع أن الإسرائيليين دوما كاذبون لكن حكومتنا ايضا ليست صادقة دوما.