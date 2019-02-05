دونالد ترامب: يرشح شخصية مقربة من شركات النفط لوزارة الداخلية

شهاب محمد - الخرطوم - ترامب

الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، ترشيحه لشخصية معروفة بعلاقاتها المؤثرة على شركات الطاقة الأمريكية، ليشغل منصب وزير الداخلية.

جاء ذلك في تغريدة على “تويتر” قال فيها : “يسرني أن أعلن ترشيحي ديفيد برنارد، القائم بأعمال وزير الداخلية لمنصب وزير الداخلية”.

وأضاف: “ديفيد قام بعمل رائع منذ اليوم الذي وصل فيه. ونحن نتطلع إلى الموافقة على تعيينه رسميًا”.

ومضى بالقول: “يسعدني أن أعلن أن ديفيد برنهارت، القائم بأعمال وزير الداخلية، سوف يتم ترشيحه كوزير للداخلية. لقد قام ديفيد بعمل رائع منذ اليوم الذي وصل فيه، ونحن نتطلع إلى تأكيد ترشيحه رسميًا”.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن برنارد سيحل محل ريان زينك في حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

يشار إلى أن زينك قدم استقالته ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط مزاعم بالفساد.

وعمل برنارد عضوًا في جماعات الضغط ومحاميًا لصالح عدة شركات غاز ونفط، ومصالح أخرى لها أحيانًا أمور تنظيمية أمام وزارة الدخلية، بحسب أسوشييتد برس.

وكانت قد شبكة CNN الأمريكية قد نشرت تقريرا، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت فيه أن زينك يخضع للتحقيق للاشتباه باستغلاله منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق حينها.

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