الحشد الشعبي العراقي يبدأ عملية لملاحقة عناصر “داعش”غرب بغداد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الحشد الشعبي العراقي والقوات الأمنية اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة جرف النصر جنوب غربي بغداد.

وذكر الموقع الرسمي للحشد الشعبي أن “الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية لملاحقة عناصر داعش في جرف النصر”.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، داخل البلاد وكذلك في منطقة الحدود العراقية السورية، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ويكرر التنظيم بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.

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