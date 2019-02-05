عمرو موسى يكشف ما لا يمكن لقطر امتلاكه ابدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحدث عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ووزير خارجية مصر الأسبق، عما “لا يمكن لقطر امتلاكه”.

وقال موسى في حوار لموقع “إندبندنت عربية”، إن هناك علامات استفهام ترتبط بالسياسة القطرية النشطة منذ تسعينيات القرن الماضي

وتابع موسى أنه لا يمكن لقطر أن تمتلك مقاليد السيطرة في المنطقة “مهما أوتيت من قوة لأسباب جيو استراتيجية واضحة”.

وأشار موسى إلى أن قطر تقوم بأنشطة اقتصادية ضخمة “من شأنها أن تخلق نفوذا كبيرا… خصوصا أنها خلقت لنفسها “لوبي” خاصا بها في الولايات المتحدة”.

وأكد موسى أن “تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة في إطار زيارته للمنطقة، قال فيها صراحة إن التحالفات الجديدة في المنطقة يجب أن تأخذ في اعتبارها وجود قطر”.

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