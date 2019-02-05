حقيقة ظهور القذافي حيا منذ أيام في تشاد وهو يصلي

شهاب محمد - الخرطوم - القذافي

الخليج 365:

زعم موقع إخباري سنغالي أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل في 2011، شوهد حيا قبل أيام في تشاد وهو يصلي.

وقال موقع “أفريسيري” السنغالي: “نظن أن الإعلام الغربي كذب علينا بشأن موت معمر القذافي، لعلها كانت معلومة كاذبة لتدمير ليبيا. أكد مراسلنا الذي تمكن من إرسال هذه الصورة لنا، أنه شاهد القذافي وهو يصلي في قرية معزولة عدد سكانها أقل من مئة”.

وأرفق الموقع بهذا المقال صورة قال إنها ملتقطة حديثا في قرية داخل دولة تشاد.

وتبين فيما بعد، أن الموقع قام بنسخ مقال من موقع آخر ساخر، وأضاف إليه صورة تعود لعام 1991، وتحديدا خلال فترة تدشين المرحلة الأولى من “النهر الصناعي العظيم” في بنغازي شرقي ليبيا.

ويظهر البحث عن الصورة، أنه تم التقاطها في السادس من سبتمبر/أيلول 1991، في العاصمة السابقة للبلاد بنغازي، وليست ملتقطة في تشاد عام 2019.

يذكر أن معمر القذافي حكم ليبيا لأكثر من 42 عاما، ووصل للحكم في عام 1969 وظل رئيسا حتى تم خلعه من الحكم في 2011 عقب قيام الثورة في ليبيا.